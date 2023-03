Découverte de la photographie artisanale et sociale Germain Verhille Photographe Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Découverte de la photographie artisanale et sociale Germain Verhille Photographe, 30 mars 2023, Marseille. Découverte de la photographie artisanale et sociale 30 mars – 2 avril Germain Verhille Photographe Je recevrai le public dans mon studio afin de présenter mon activité de photographe de quartier, parce que oui, il y en a encore et il est important d’expliquer ce que l’on fait lorsque l’on pratique la photographie sociale, de portrait et/ou toutes les différentes activités que l’on peut retourver chez un artisan de quartier.

Mise en place d’un plateau de prises de vues où le public pourra se faire photographier, mais pourra aussi se mettre à la place du photographe. Nous verrons ensemble la manière dont on peut photographier et réaliser le portrait de quelqu’un.

J'expliquerai en quoi la photographie est importante dans la transmission d'une génération à l'autre, et aimerai avoir la vision du public pour qu'un échange puisse avoir lieu entre nous. Germain Verhille Photographe 13 rue Saint Pierre 13005 Marseille Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-03-30T10:00:00+02:00 – 2023-03-30T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Photographie sociale Portraitiste © Igor Lederrey

