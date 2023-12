Concert piano Chez lily GERM Germ Catégories d’Évènement: Germ

Début : 2023-12-29 21:15:00

fin : 2023-12-29 21h 15 : « A BAD NEWS, PLEIN D’AMOUR… »

Veillée sur le grand piano de Denis Badault : évocations, poèmes, chansons… Concert piano Solo de Xavier Camarasa

Rencontre…

Chansons, poèmes de Eric Lareine

L’Orquestre en carton : Camille Secheppet : sax(s) – Alexandre Piques : batterie – Marc Maffiolo : sax baryton Participation : 7 € – Réduit 5 € – Sur réservation (05 62 99 65 27).

Germ 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie

