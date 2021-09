Marseille Asile 404 Bouches-du-Rhône, Marseille Gériatrie + Catalogue Asile 404 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Asile 404, le samedi 11 septembre à 21:00

Concert de soutient à l’Asile 404 21h00 Prix Libre **Gériatrie** (Opéra Doom) griatrie.bandcamp.com/ Groupe de Free Noise marseillais créé en 2017 ! Gériatrie s’aventurent à chacun de leurs concerts sous forme de compositions instantanées dans des contrées froides de noise bruitiste expérimentale aux relents post punk. Nul itinéraire prédéfini pour les membres du groupe( Synth, batterie, basse et chant) pour qui les frontières musicales sont sans importance. Venez les découvrir sur scène en attendant la sortie imminente de leur premier enregistrement studio. **Catalogue** CATALOGUE est né à Marseille en novembre 2012. Trio sous influence post punk, télescopage de rythmiques hypnotiques et de guitares tranchantes. La boite à rythmes ne descend pas au dessous de 160 BPM, les morceaux s’enchainent dansants, frénétiques scandés ou murmurés par la voix féminine (with a french accent). On lit beaucoup d’influence dans leur musique, du post punk bien sur mais aussi du garage, de la pop et de la noise. [http://catalogue.bandcamp.com/](http://catalogue.bandcamp.com/)

Prix libre

Asile 404 135 rue d'Aubagne, 13006 Marseille

