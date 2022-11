Gergy s’est mobilisé pour Movember : Rejoignez-nous ! Gergy Gergy Catégories d’évènement: Gergy

2022-11-26 09:30:00 – 2022-11-26 18:00:00

Le programme de la journée : Au Foyer rural de Gergy

Accueil dès 9h30 avec un café offert pour bien démarrer la journée

Remise de votre carte parcours quizz qui vous permettra de : Au Dojo André Questat

Tester différentes disciplines ( Arts martiaux, yoga, sophrologie ) Dans la cour de l’école élémentaire et au City Stade

Tester votre adresse avec des joueurs de l’équipe de Football Américain de Chalon sur Saône Jongler, tirer au but, faire un mini match avec le Football Club de Gergy A la maison de santé

Vous informer sur les cancers et comment les prévenir. Prévenir pour Guérir. Au Foyer rural de Gergy

Faire un don libre dans l’urne prévue à cet effet Faire une photo de famille, d’amis ou autres en mode « Moustache » Faire entretenir votre barbe et votre moustache par notre célèbre barbier Gergotin Participer à la tombola et gagner l’œuvre inédite de la sculpture « Moustache 22 » – Résultat de la tombola à 17heures Vous pourrez aussi vous restaurer en mangeant de bonnes gaufres et en buvant une bonne boisson. L’ensemble des bénéfices de cette opération sera reversé pour la recherche

Pour lutter contre les cancers de la prostate et des testicules.

Cela nous concerne tous et nous comptons vraiment sur vous.

UN GRAND MERCI A VOUS +33 3 85 98 12 90 Foyer Rural – Maison de santé – Salle André Questat – Parc de la Mairie ou préau école 6 Rue Loranchet Gergy

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

