Terre d’Adele, le samedi 20 novembre à 14:00

Programme : -la gestion des branches d’élagage, des tailles de haies et de la tonte -la mise en place d’une lasagne -les différents types de paillage -accueillir les auxiliaires -connaître les « mauvaises herbes » et les gérer au jardin

22 places

3 ans pour réduire nos déchets de 15 kg par an et par habitant, tel est l’objectif fixé par le plan « territoire zéro déchet zéro gaspillage » lancé par Bordeaux Métropole et l’Ademe. Terre d’Adele 36 Avenue de Magellan, 33600 Pessac Pessac France Alouette Gironde

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T16:00:00

