L'Arbre de Vie, le mardi 6 juillet à 10:00

Bonjour à toutes et à tous, Vous avez envie de prendre en main votre fertilité? Vous cherchez une alternative à la pilule ou aux autres méthodes contraceptions hormonales? Vous avez une envie de grossesse qui se fait désirer? Je vous invite à venir vous former en gestion autonome de la fertilité (la Symptothermie), que vous soyez en désir de contraception ou de conception. Nous avancerons étape par étape pour que vous puissiez prendre la méthode en main en toute sécurité. Au cours de cet atelier, de manière ludique et participative, nous re-verrons le cycle de la femme et nous apprendrons à cerner les principaux critères d’observation. Pour finir nous prendrons un temps pour répondre à vos questions collectives. Au plaisir de partager ce moment avec vous, Lydie

Pensez à réserver votre place. Prix 50€.

L'Arbre de Vie 2, place du Docteur Darteyre Saint-Amant-Tallende

2021-07-06T10:00:00 2021-07-06T12:00:00

