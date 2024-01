Chantier d’automne : La brande GEREPI – Réserve Naturelle Nationale du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Vienne

Fin : 2024-10-26T14:00:00+02:00 – 2024-10-26T16:30:00+02:00 Rejoignez l’équipe de GEREPI pour participez à un chantier d’entretien de la réserve naturelle. Un moment de partage aussi utile que convivial ! Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 14h. Tenue adaptée aux conditions météo et au chantier (gants et bottes obligatoires). Chiens interdits même tenus en laisse. GEREPI – Réserve Naturelle Nationale du Pinail Le Pinail 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Les Chicards Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.49.02.33.47 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@reserve-pinail.org »}] Détails Catégories d’Évènement: Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Autres Code postal 86210 Lieu GEREPI - Réserve Naturelle Nationale du Pinail Adresse Le Pinail 86210 Vouneuil-sur-Vienne Ville Vouneuil-sur-Vienne Departement Vienne Lieu Ville GEREPI - Réserve Naturelle Nationale du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Latitude 46.703788 Longitude 0.52228 latitude longitude 46.703788;0.52228

