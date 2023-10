Du mouton à la laine en passant par le Pinail GEREPI – Réserve Naturelle Nationale du Pinail Vouneuil-sur-Vienne, 25 octobre 2023, Vouneuil-sur-Vienne.

Du mouton à la laine en passant par le Pinail 25 octobre et 1 novembre GEREPI – Réserve Naturelle Nationale du Pinail Gratuit sur réservation

Partez à la rencontre des tondeuses naturelles du Pinail et découvrez leur rôle essentiel dans la gestion de la réserve naturelle. Initiez-vous à la fabrication de bracelet en laine tout en apprenant plus sur la vie des moutons et des chèvres.

Rendez-vous à 14h au chalet d’accueil de la réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-Sur-Vienne. Tenues adaptées (Chaussures de marche, manteau pour la pluie…). Interdit aux vélos et aux chiens mêmes tenus en laisse.

GEREPI – Réserve Naturelle Nationale du Pinail Le Pinail 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Les Chicards Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-de-gestion-de-la-reserve-naturelle-du-pinail-gerepi/evenements/automne-du-mouton-a-la-laine-en-passant-par-le-pinail?_gl=1%2a1ahbsmt%2a_ga%2aMzc2NDcyNTAuMTY3NzU5NDMyMQ..%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY5NjUxMjM1Ni43Mi4xLjE2OTY1MTI5ODMuNjAuMC4w&_ga=2.94992724.959022674.1696405296-37647250.1677594321 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00

2023-11-01T14:00:00+01:00 – 2023-11-01T16:00:00+01:00

Y. Sellier