Création nature automnale GEREPI – Réserve Naturelle Nationale du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Vienne

Vouneuil-sur-Vienne Création nature automnale GEREPI – Réserve Naturelle Nationale du Pinail Vouneuil-sur-Vienne, 23 octobre 2023, Vouneuil-sur-Vienne. Création nature automnale 23 octobre – 3 novembre GEREPI – Réserve Naturelle Nationale du Pinail Gratuit sur réservation Baladez-vous dans la réserve et faites le plein de créativité en découvrant comment utiliser dans la nature à travers des ateliers de fabrication : Le lundi : Masque végétale pour les fêtes d’automne

Le vendredi : Petit balai en brande du Poitou

Rendez-vous à 14h au chalet d’accueil de la réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-Sur-Vienne. Tenues adaptées (Chaussures de marche, manteau pour la pluie…). Interdit aux vélos et aux chiens mêmes tenus en laisse. GEREPI – Réserve Naturelle Nationale du Pinail Le Pinail 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Les Chicards Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-de-gestion-de-la-reserve-naturelle-du-pinail-gerepi/evenements/creation-nature-d-automne?_gl=1%2a191ki3y%2a_ga%2aMzc2NDcyNTAuMTY3NzU5NDMyMQ..%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY5NjUxMjM1Ni43Mi4wLjE2OTY1MTIzNTYuNjAuMC4w&_ga=2.2129400.959022674.1696405296-37647250.1677594321 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T15:30:00+02:00

2023-11-03T14:00:00+01:00 – 2023-11-03T15:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Autres Lieu GEREPI - Réserve Naturelle Nationale du Pinail Adresse Le Pinail 86210 Vouneuil-sur-Vienne Ville Vouneuil-sur-Vienne Departement Vienne Lieu Ville GEREPI - Réserve Naturelle Nationale du Pinail Vouneuil-sur-Vienne latitude longitude 46.703788;0.52228

GEREPI - Réserve Naturelle Nationale du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vouneuil-sur-vienne/