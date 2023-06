Les reptiles de la réserve du Pinail GEREPI – Réserve Naturelle Nationale du Pinail Vouneuil-sur-Vienne, 10 juin 2023, Vouneuil-sur-Vienne.

Les reptiles de la réserve du Pinail Samedi 10 juin, 10h00 GEREPI – Réserve Naturelle Nationale du Pinail Gratuit sur réservation

Partez à la découverte d’animaux discrets, avec ou sans pattes, vivant sur terre comme dans l’eau… Les lézards et serpents, couleuvres comme vipères, vous dévoileront leurs us et coutumes.

Rendez vous à 10h au Chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne. Tenues adaptées aux conditions météo (bottes recommandées). Interdit aux vélos et aux chiens même tenus en laisse.

GEREPI – Réserve Naturelle Nationale du Pinail Le Pinail 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Les Chicards Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 02 33 47 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@reserve-pinail.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T10:00:00+02:00 – 2023-06-10T12:00:00+02:00

sortie nature reptiles

Y. Sellier