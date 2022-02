Gérémy Crédeville Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Gérémy Crédeville Tours, 9 décembre 2022, Tours. Gérémy Crédeville Tours

2022-12-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-09 22:00:00 22:00:00

Tours Indre-et-Loire 35 EUR 35 Enfin

En apparence, Gérémy Crédeville est un jeune homme à qui tout réussit. « En apparence seulement… Il ne frôle jamais la catastrophe, il est en plein dedans ! Heureusement, les mésaventures font toujours de bonnes histoires à raconter. » ACTU : L’humoriste lillois Gérémy Crédeville sera dans la saison 11 de « Danse avec les stars » sur TF1. Puis en tournée dans toute la France depuis janvier 2022. Enfin

