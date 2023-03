Gérémy Crédeville – Enfin (Tournée) MUR A GAUCHE, 26 mai 2023, Saint-LAURENT DE GOSSE.

Gérémy Crédeville – Enfin (Tournée) MUR A GAUCHE. Un spectacle à la date du 2023-05-26 à 21:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

LE CASINO TERRAZUR PRESENTE CE SPECTACLE « Gérémy CRÉDEVILLE est né le 3 février 1987 à Lille. C’est un humoriste, personnalité de l’audiovisuel, acteur, chroniqueur de radio, chanteur, imitateur, improvisateur, aspirateur (l’un de ces qualificatifs est faux). Il est aussi père de famille quand il a le temps. Ce touche à tout est aussi à l’aise dans des émissions dites populaires que dans des médias plus élitistes. On le retrouve régulièrement sur TF1 dans des émissions de divertissement (Danse avec les Stars, Vendredi Tout est Permis, Les Touristes, Le Grand Concours des humoristes, etc…), sur France 2 (Tout le monde a son mot à dire, Les humoristes préférés des français, Fort Boyard…), sur Canal + (Le Jamel Comedy Club, le Roi de la Vanne), sur M6 (Rire contre le racisme, En Famille) et sur d’autres chaînes quand c’est la pub (oui, le mec qui se bat contre Myke Tyson, c’est lui). Il est également chroniqueur sur France Inter dans la Bande Originale de Nagui et voix antenne de Fun Radio. MAIS COMBIEN SONT-ILS ??? » Gérémy Crédeville

MUR A GAUCHE Saint-LAURENT DE GOSSE MUR A GAUCHE Landes

