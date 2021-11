Nantes Cité des Congrès Loire-Atlantique, Nantes Gérémy Crédeville : Enfin Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gérémy Crédeville : Enfin Cité des Congrès, 31 décembre 2021, Nantes. 2021-12-31 Représentations le 31 décembre 2021 à 20h et à 22h30dans la salle 450 de la Cité des Congrès

Horaire : 22:30 23:50

Gratuit : non 36 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations le 31 décembre 2021 à 20h et à 22h30dans la salle 450 de la Cité des Congrès Nouveau spectacle.En apparence, Gérémy Crédeville est un jeune homme à qui tout réussit. « En apparence seulement… Il ne frôle jamais la catastrophe, il est en plein dedans ! Heureusement, les mésaventures font toujours de bonnes histoires à raconter. » Durée : 1h20 Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 40 89 65 01 https://www.nantes-spectacles.com

