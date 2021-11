Genève Casino Théâtre Genève Gérémy Crédeville “Enfin” Casino Théâtre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Echouer, c’est humain. Pendant des années, Gérémy Crédeville a été considéré (par lui-même) comme sur-humain, il a donc… sur-échoué. Après son premier spectacle “Parfait et modeste” dans lequel il jouait un personnage imbuvable, découvrez Gérémy Credeville sous son vrai visage dans “Enfin”. Début du spectacle: 20h30 Tarifs: Dès 40.- [Extrait](https://www.youtube.com/watch?v=5dbbzvbCZwQ) Certificat Covid et pièce d’identité vous seront demandés à l’entrée du Casino théâtre

CHF 40.- (Catégorie C), CHF 50.- (Catégorie B), CHF 60.- (Catégorie A), CHF 70.- (Loge)

Humoriste, chroniqueur radio, improvisateur et comédien, Gérémy Crédeville est un artiste qu'on ne présente plus. Il revient à Genève le 12 mars 2022 pour vous présenter son dernier spectacle "Enfin"! Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T21:45:00

