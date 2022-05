Gérémy Crédeville – Bientôt

2022-05-28 – 2022-05-28 EUR 15 20 Il s’est caché derrière un personnage pendant 5 ans avec son premier spectacle intitulé “Parfait et Modeste”, aujourd’hui, il assume de n’être qu’une merde. Gérémy Crédeville, enfin en vrai dans “Bientôt” son tout nouveau spectacle en rodage. infos@theatredelacite.fr dernière mise à jour : 2022-01-11 par

