Geremy Credeville Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Geremy Credeville Aix-en-Provence, 29 mai 2022, Aix-en-Provence. Geremy Credeville Comédie d’Aix 8 Avenue De la Violette Aix-en-Provence

2022-05-29 18:00:00 – 2022-05-29 Comédie d’Aix 8 Avenue De la Violette

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 22 Echouer, c’est humain. Pendant des années, Gérémy Crédeville a été considéré (par lui-même) comme surhumain, il a donc… sur-échoué. Après son premier spectacle Parfait et modeste dans lequel il jouait un personnage imbuvable, découvrez Gérémy Credeville sous son vrai visage dans Enfin. En apparence, Gérémy Crédeville est un jeune homme à qui tout réussit…En apparence seulement… Il ne frôle jamais la catastrophe, il est en plein dedans !

Heureusement, les mésaventures font toujours de bonnes histoires à raconter. A la Comédie d’Aix https://www.16-19.fr/comedieaix Echouer, c’est humain. Pendant des années, Gérémy Crédeville a été considéré (par lui-même) comme surhumain, il a donc… sur-échoué. Après son premier spectacle Parfait et modeste dans lequel il jouait un personnage imbuvable, découvrez Gérémy Credeville sous son vrai visage dans Enfin. Comédie d’Aix 8 Avenue De la Violette Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Comédie d'Aix 8 Avenue De la Violette Ville Aix-en-Provence lieuville Comédie d'Aix 8 Avenue De la Violette Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Geremy Credeville Aix-en-Provence 2022-05-29 was last modified: by Geremy Credeville Aix-en-Provence Aix-en-Provence 29 mai 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône