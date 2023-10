Marché de Noël à Gerde GERDE Gerde, 3 décembre 2023, Gerde.

Gerde,Hautes-Pyrénées

Marché de Noël organisé par le Sou de l’école de Gerde

Alors venez nombreux pour nous voir et passer un agréable moment!.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

GERDE à la salle des fêtes, cour de l’école

Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Christmas market organized by the Sou de l’école de Gerde

So come to see us and have a nice time!

Mercado de Navidad organizado por el Sou de l’école de Gerde

Así que venga a vernos y páselo bien

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Förderverein der Schule in Gerde

Kommen Sie also zahlreich, um uns zu sehen und eine schöne Zeit zu verbringen!

