Gerda Taro, l’archange au Leica MAHJ -Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris, mardi 27 février 2024.

Le mardi 27 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant

Une rencontre avec l’écrivain et grand reporter Olivier Weber, auteur de Dans l’œil de l’archange (Calmann-Levy, 2023). Sur le reportage de guerre, l’engagement et la littérature.

1937, dans la fureur des combats de la guerre civile d’Espagne, Gerda Taro meurt, écrasée par un char républicain. Elle a vingt-six ans.

Militante antinazie, Gerda a fui l’Allemagne hitlérienne pour Paris, où elle croise la route, entre autres, d’Aragon, Koestler, Nizan, Man Ray, ainsi que de Robert Capa, qui devient son compagnon. Gerda Taro veut rejoindre le front espagnol, elle pressent que le destin de l’Europe se joue là-bas. Femme libre à la destinée de météore, elle comprend peu à peu, entre espoir et trahisons, que les staliniens profitent des combats pour purger les rangs des républicains.

Grande fresque sur la guerre civile espagnole, « Dans l’oeil de l’archange » rend un brillant hommage à une profession fascinante, celle de reporter de guerre, et à une icône du xxe siècle, une femme courageuse et passionnée, pour qui l’engagement primait sur tout.

Olivier Weber est écrivain et grand reporter. Lauréat du Prix Joseph Kessel, du Prix Albert Londres, du Prix de l’Aventure, du Prix des Romancières, du Prix du Livre Européen et Méditerranéen et du Prix Pierre Loti. Il a couvert une vingtaine de conflits, de l’Erythrée à l’Afghanistan et du Sud-Soudan à l’Irak, et a séjourné avec une quinzaine de mouvements de guérilla. Il a été ambassadeur de France itinérant auprès de l’ONU pendant cinq ans pour les droits de l’homme. Ses romans et essais ont été traduits dans une dizaine de langues.

MAHJ -Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 71, rue du Temple 75003

Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/gerda-taro-larchange-au-leica-30860

DR