Oise . Venez découvrir les oeuvres de l’artiste Céline Monnier, alias The Blue Artemis.

Aquarelles, collages, dessins… Entrez dans l’univers de cette « illust’artiste » amiénoise aux créations singulières et au style authentique.

Les oeuvres présentées étant également en vente, vous pourrez repartir avec l’une d’entre elles. theblueartemis.creations@gmail.com Céline Monnier

