RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN ALEXANDRE CHOLLIER Gerbépal, 29 septembre 2023, Gerbépal.

Gerbépal,Vosges

Dans le cadre des animations décentralisées du Festival International de Géographie.

« Nicolas Bouvier, au gré des géographies » par Alexandre CHOLLIER, écrivain, enseignant, géographe.

Le parcours du grand écrivain-voyageur Nicolas Bouvier, illustré dans un album magnifique. Nourri par la lecture des grands récits d’aventures, Nicolas Bouvier rêve très tôt de «¿déguerpir¿». Ses premières escapades de jeunesse, qui le mènent de la Laponie au Sahara, puis ses incursions au long cours, toujours plus à l’est, forment un «¿usage du monde¿» qui lui est propre, une invitation à l’audace et à l’humilité.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 18:00:00 fin : 2023-09-29 19:00:00. 0 EUR.

Gerbépal 88430 Vosges Grand Est



As part of the Festival International de Géographie’s decentralized events.

« Nicolas Bouvier, au gré des géographies » by Alexandre CHOLLIER, writer, teacher and geographer.

The journey of the great travel writer Nicolas Bouvier, illustrated in a magnificent album. Nourished by reading the great adventure stories, Nicolas Bouvier dreamed of « ¿déguerpir¿ » from an early age. His early escapades, which took him from Lapland to the Sahara, followed by his long-distance forays further east, formed his own unique « use of the world », an invitation to daring and humility.

En el marco de los actos descentralizados del Festival Internacional de Geografía.

« Nicolas Bouvier, au gré des géographies » de Alexandre CHOLLIER, escritor, profesor y geógrafo.

El viaje del gran escritor de viajes Nicolas Bouvier, ilustrado en un magnífico álbum. Alimentado por la lectura de los grandes relatos de aventuras, Nicolas Bouvier soñaba desde muy joven con « ir de aventurero ». Sus primeras escapadas de juventud, que le llevaron de Laponia al Sáhara, seguidas de sus incursiones de largo recorrido cada vez más hacia el Este, conformaron su propio « uso del mundo », una invitación a la audacia y a la humildad.

Im Rahmen der dezentralisierten Animationen des Internationalen Geographiefestivals.

« Nicolas Bouvier, au gré des géographies » von Alexandre CHOLLIER, Schriftsteller, Lehrer, Geograph.

Der Werdegang des großen Reiseschriftstellers Nicolas Bouvier, illustriert in einem wunderschönen Album. Nicolas Bouvier träumte schon sehr früh davon, « in die Ferne zu schweifen », da er von der Lektüre großer Abenteuergeschichten geprägt war. Seine ersten Eskapaden als Jugendlicher, die ihn von Lappland bis in die Sahara führten, und dann seine Langstreckenreisen, die ihn immer weiter nach Osten führten, bilden eine ihm eigene « Nutzung der Welt », eine Einladung zu Wagemut und Bescheidenheit.

