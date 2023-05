CONCERT DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE, 2 juin 2023, Gerbépal.

Gerbépal,Vosges

Le conservatoire Olivier Douchain de l’Agglomération de Saint-Dié des Vosges, site de Corcieux, organise au foyer rural de Gerbépal, en partenariat avec l’association espace culture de Gerbépal, son concert annuel de fin d’année.

Vous pourrez y entendre tout style de musique ( Classique, Jazz, Rock….) joué par les élèves du conservatoire.. Tout public

Vendredi 2023-06-02 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-02 22:00:00. 0 EUR.

The Olivier Douchain Conservatory of Saint-Dié des Vosges, site of Corcieux, organizes at the rural home of Gerbépal, in partnership with the association espace culture de Gerbépal, its annual end of year concert.

You will be able to hear all styles of music (Classical, Jazz, Rock?.) played by the students of the conservatory.

El Conservatorio Olivier Douchain de la Aglomeración de Saint-Dié des Vosges, sitio de Corcieux, organiza su concierto anual de fin de curso en el vestíbulo rural de Gerbépal, en colaboración con la asociación Espace Culture de Gerbépal.

Podrá escuchar música de todos los estilos (clásica, jazz, rock…) interpretada por los alumnos del conservatorio.

Das Konservatorium Olivier Douchain der Agglomeration Saint-Dié des Vosges, Standort Corcieux, organisiert in Zusammenarbeit mit dem Verein Espace Culture de Gerbépal sein jährliches Konzert zum Jahresende im Foyer rural von Gerbépal.

Sie können alle Musikstile (Klassik, Jazz, Rock usw.) hören, die von den Schülern des Konservatoriums gespielt werden.

