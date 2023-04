COURSE DE TRACTEURS À PÉDALES Les plateaux, 3 juin 2023, Gerbamont.

Course de tracteurs à pédales, descente de 600 m avec une vue imprenable au cœur des Hautes Vosges. Pour participer il faut s’inscrire https://www.helloasso.com/associations/classe-2025-basse-sur-le-rupt-gerbamont/evenements/inscription-course-de-tracteur-a-pedale Accès visiteurs gratuit. Buvette et restauration. Tout public

Samedi 2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 19:00:00. 0 EUR.

Les plateaux

Gerbamont 88120 Vosges Grand Est



Pedal tractor race, 600 m descent with a breathtaking view in the heart of the High Vosges. To participate you must register https://www.helloasso.com/associations/classe-2025-basse-sur-le-rupt-gerbamont/evenements/inscription-course-de-tracteur-a-pedale. Free access for visitors. Refreshments and catering

Carrera de tractores a pedales, 600 m de descenso con una vista impresionante en el corazón de los Altos Vosgos. Para participar, hay que inscribirse en https://www.helloasso.com/associations/classe-2025-basse-sur-le-rupt-gerbamont/evenements/inscription-course-de-tracteur-a-pedale. Acceso gratuito para los visitantes. Refrescos y catering

Trettraktorrennen, 600 m lange Abfahrt mit einer atemberaubenden Aussicht im Herzen der Hochvogesen. Um teilzunehmen, müssen Sie sich anmelden https://www.helloasso.com/associations/classe-2025-basse-sur-le-rupt-gerbamont/evenements/inscription-course-de-tracteur-a-pedale Kostenloser Zugang für Besucher. Getränke und Speisen

Mise à jour le 2023-04-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES