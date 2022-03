Géraud PORTAL Quartet feat. Plume, Matt CHALK and Kai CRAIG Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 21 avril 2022

de 21h30 à 23h30

Le répertoire sera énergique, improvisé et sans concession, 100% Jazz. Géraud Portal réunit autour de lui deux amis de longue date , les saxophonistes Plume et Matt Chalk et invite pour la première fois en France le très jeune batteur Anglais de 21 ans: Kai Craig. Géraud Portal réunit autour de lui deux amis de longue date , les saxophonistes Plume et Matt Chalk et invite pour la première fois en France le très jeune batteur Anglais de 21 ans: Kai Craig. Ce dernier lui à été recommandé par Gregory Hutchinson qui ne tarit pas d’éloges à son égard. Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/1993/8239/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ Concert;Musique

Sunset & Sunside
60 Rue des Lombards
Paris 75001

