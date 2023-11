Trio Blue Valentines Gérarh Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Trio Blue Valentines Gérarh Marseille, 9 décembre 2023, Marseille. Trio Blue Valentines Samedi 9 décembre, 20h00 Gérarh Samedi 9 décembre 2023 – 20h00 – Gérarh Restaurant – Marseille-13006

Trio Blue Valentines chez Gérarh

Julie Gobert, piano

Hélène Banoun, sax alto

Nicolas Orselly, contrebasse

Un trio jazz qui revisite des standards du jazz .

https://www.facebook.com/Les-Blue-Valentines-Trio-105006885640535 Gérarh

Cuisine créative, locale et bio, cave à vins sélection

50 Cours Julien, 13006 Marseille

Réservations pour le dîner au : 06 19 88 52 93. – 09 52 82 35 49 ou reservations@gerarh.fr

_____________________________________________________________

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:30:00+01:00

