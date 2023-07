LA FÉÉÉÉÉEEÉRIE DU LAC Gérardmer, 14 août 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Spectacle pyrotechnique sur le lac. Vente de places assises par la Société des Fêtes à partir de 14h (placement à partir de 19h). Animations musicales et restauration à partir de 15h.. Tout public

Lundi 2023-08-14 22:00:00 fin : 2023-08-14 . 0 EUR.

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Fireworks show on the lake. Sale of seats by the Société des Fêtes from 2pm (seating from 7pm). Musical entertainment and catering from 3pm.

Castillo de fuegos artificiales en el lago. Venta de localidades por la Société des Fêtes a partir de las 14.00 h (asientos a partir de las 19.00 h). Animación musical y catering a partir de las 15.00 h.

Pyrotechnisches Spektakel auf dem See. Verkauf von Sitzplätzen durch die Société des Fêtes ab 14 Uhr (Platzierung ab 19 Uhr). Musikalische Unterhaltung und Verpflegung ab 15 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES