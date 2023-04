UNE FERME, UNE RANDO : TOUS EN COWBOY ! 66 Chemin de la Mexel, 25 juin 2023, Gérardmer.

Rendez-vous à 10h pour une balade accompagnée suivie d’un barbecue gourmand.

Ambiance country l’après-midi ! Sur réservation.. Tout public

Dimanche 2023-06-25 à 12:00:00 ; fin : 2023-06-25 . 30 EUR.

66 Chemin de la Mexel Auberge La Mexel

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Rendezvous at 10am for a guided stroll followed by a gourmet barbecue.

Country atmosphere in the afternoon! On reservation.

Cita a las 10 de la mañana para un paseo guiado seguido de una barbacoa gourmet.

Ambiente campestre por la tarde Con reserva previa.

Treffpunkt um 10 Uhr für einen begleiteten Spaziergang, gefolgt von einem Grillfest für Feinschmecker.

Country-Stimmung am Nachmittag! Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES