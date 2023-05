CONCERT DE CHORALES 17 Faubourg de Ramberchamp, 20 juin 2023, Gérardmer.

Concert des chorales des collèges de Le Tholy et Corcieux sur le thème ‘Les chansons dans les musiques de film ».. Tout public

Mardi 2023-06-20 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-20 . 0 EUR.

17 Faubourg de Ramberchamp Espace Lac

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Concert of the choirs of the colleges of Le Tholy and Corcieux on the theme ‘The songs in the musics of film’.

Concierto de los coros de los colegios de Le Tholy y Corcieux sobre el tema « Canciones de música de cine ».

Konzert der Chöre der Collèges von Le Tholy und Corcieux zum Thema ‘Lieder in der Filmmusik’.

