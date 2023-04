MARCHE GOURMANDE 32 Boulevard d’Alsace, 16 mai 2023, Gérardmer.

Marche gourmande d’une dizaine de kilomètres organisée par la classe de Terminale BAC PRO Boulanger Pâtissier à partir de produits locaux. Départ de 11h à 14h30.. Tout public

Mardi 2023-05-16 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-16 14:30:00. 9 EUR.

32 Boulevard d’Alsace Lycée Hôtelier JBS Chardin

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Gourmet walk of about ten kilometers organized by the class of Terminale BAC PRO Boulanger Pâtissier from local products. Departure from 11am to 2:30pm.

Paseo gastronómico de unos diez kilómetros organizado por la clase del último curso de BAC PRO Boulanger Pâtissier con productos locales. Salida de 11:00 a 14:30.

Gourmetwanderung von etwa 10 Kilometern, die von der Klasse Terminale BAC PRO Boulanger Pâtissier aus lokalen Produkten organisiert wird. Abfahrt von 11 Uhr bis 14.30 Uhr.

