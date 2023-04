CONCERT DE PRINTEMPS Boulevard de Saint Dié Gérardmer Catégories d’Évènement: Gérardmer

CONCERT DE PRINTEMPS Boulevard de Saint Dié, 13 mai 2023, Gérardmer. Chœur et orchestre. 150ème anniversaire.. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 . 0 EUR.

Boulevard de Saint Dié Eglise Saint Barthelemy

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Choir and orchestra. 150th anniversary. Coro y orquesta. 150 aniversario. Ch?ur und Orchester. 150-jähriges Jubiläum. Mise à jour le 2023-04-18 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

