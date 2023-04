L’ITALIE S’INVITE A LA MEXEL ! 66 Chemin de la Mexel Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

L’ITALIE S’INVITE A LA MEXEL ! 66 Chemin de la Mexel, 7 mai 2023, Gérardmer. Un repas tout en couleur sur les plantes sauvages et les herbes du moment. Sur réservation.. Tout public

Dimanche 2023-05-07 à 12:00:00 ; fin : 2023-05-07 . 30 EUR.

66 Chemin de la Mexel Auberge La Mexel

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



A colorful meal on wild plants and herbs of the moment. Reservations required. Una colorida comida a base de plantas silvestres y hierbas del momento. Con reserva previa. Ein farbenfrohes Essen über wilde Pflanzen und aktuelle Kräuter. Auf Vorbestellung. Mise à jour le 2023-04-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu 66 Chemin de la Mexel Adresse 66 Chemin de la Mexel Auberge La Mexel Ville Gérardmer Departement Vosges Lieu Ville 66 Chemin de la Mexel Gérardmer

66 Chemin de la Mexel Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer/

L’ITALIE S’INVITE A LA MEXEL ! 66 Chemin de la Mexel 2023-05-07 was last modified: by L’ITALIE S’INVITE A LA MEXEL ! 66 Chemin de la Mexel 66 Chemin de la Mexel 7 mai 2023 66 Chemin de la Mexel Gérardmer

Gérardmer Vosges