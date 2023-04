EXPOSITION VALT’ART 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

EXPOSITION VALT’ART 16 Rue Charles de Gaulle, 7 mai 2023, Gérardmer. Exposition d’art contemporain : peintures, sculptures,… Vernissage le 7 mai à 17h.. Tout public

Vendredi 2023-05-07 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. 0 EUR.

16 Rue Charles de Gaulle Espace Tilleul – Salle Jean Grossier

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Exhibition of contemporary art: paintings, sculptures,… Opening on May 7th at 5 pm. Exposición de arte contemporáneo: pinturas, esculturas,… Inauguración el 7 de mayo a las 17.00 horas. Ausstellung zeitgenössischer Kunst: Gemälde, Skulpturen,… Vernissage am 7. Mai um 17 Uhr. Mise à jour le 2023-04-19 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

