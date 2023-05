TROC DE PLANTES 16 Rue Charles de Gaulle, 6 mai 2023, .

Pour échanger tout ce qui a un rapport avec le jardin.. Tout public

Samedi 2023-05-06 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-06 . 0 EUR.

16 Rue Charles de Gaulle Médiathèque du Tilleul – Salle Jacques Brel

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



To exchange anything related to the garden.

Intercambiar todo lo relacionado con el jardín.

Zum Austausch von allem, was mit dem Garten zu tun hat.

Mise à jour le 2023-04-30 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES