BALADE EN VTT ELECTRIQUE, 5 mai 2023, .

Balade découverte encadrée par un moniteur. VTT, casque, gant et moniteur inclus.. Tout public

Vendredi 2023-05-05 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-05 12:00:00. 60 EUR.

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Discovery ride supervised by an instructor. Mountain bike, helmet, glove and instructor included.

Paseo de descubrimiento supervisado por un instructor. Bicicleta de montaña, casco, guantes y monitor incluidos.

Entdeckungstour, die von einem Lehrer betreut wird. Mountainbike, Helm, Handschuhe und Lehrer inbegriffen.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES