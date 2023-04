BOURSE AUX VÉLOS 4 Rue Jean Macé, 22 avril 2023, Gérardmer.

Vente de vélos et accessoires. Dépot de 9h à 11h30. Vente au public de 14h à 16h.. Tout public

Samedi 2023-04-22 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-22 16:00:00. 0 EUR.

4 Rue Jean Macé Ecole Jean Macé

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Sale of bicycles and accessories. Drop off from 9am to 11:30am. Sale to the public from 14h to 16h.

Venta de bicicletas y accesorios. Almacenamiento de 9.00 a 11.30 horas. Venta al público de 14h a 16h.

Verkauf von Fahrrädern und Zubehör. Abgabe von 9 Uhr bis 11:30 Uhr. Verkauf an die Öffentlichkeit von 14h bis 16h.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES