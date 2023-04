EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE – JOSE CAILLOUX 1 Boulevard de Saint Dié, 4 avril 2023, Gérardmer.

Clichés pris au gré des balades en France du photographe. Si vous souhaitez le rencontrer et échanger avec lui, José Cailloux sera présent les mercredis et samedis après-midi.. Tout public

Vendredi 2023-04-04 à ; fin : 2023-04-28 . 0 EUR.

1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Pictures taken during the photographer’s travels in France. If you wish to meet him and exchange with him, José Cailloux will be present on Wednesday and Saturday afternoons.

Imágenes tomadas durante los viajes del fotógrafo por Francia. Si desea conocerle y hablar con él, José Cailloux estará presente los miércoles y sábados por la tarde.

Aufnahmen, die der Fotograf auf seinen Streifzügen durch Frankreich gemacht hat. Wenn Sie ihn treffen und sich mit ihm austauschen möchten, ist José Cailloux mittwochs und samstags nachmittags anwesend.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES