Tropical Party Plage du Lido 138 Chemin du Tour du Lac 88400 Gérardmer, 22 juillet 2020 16:00, Gérardmer. Mercredi 22 juillet 2020, 16h00 Sur place Tarif de 25 euros par adulte https://www.billetweb.fr/tropical-party-lido-apparthotel 3h pour se faire chouchouter entre copines ou juste pour soi.. “Pour vous faire patienter jusqu’au 22 Juillet, avant le programme complet :

Voici un aperçu de ce qui vous attend pendant ces 3 heures de détente! Maquillage, Massage, Soin visage, Jeux, soin énergétique,…

Vous pouvez suivre l’évolution du programme ici:

https://www.facebook.com/instantsglossy/ Pour réserver dès à présent, voici le lien d’inscription ⤵️

https://www.billetweb.fr/tropical-party-lido-apparthotel Hâte de vous retrouver

