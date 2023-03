Pas de forêt sans champignons Bar Le Grattoir Gérardmer, 21 mars 2023 20:00, Gérardmer.

La symbiose et la coopération entre les arbres et les champignons assurent la pérennité des écosystèmes forestiers. Mardi 21 mars, 20h00 1

On a longtemps ignoré les relations qui unissent les champignons aux arbres. Pourtant, elles sont vitales pour les forêts.

Ingénieur forestier, mycologue et attaché au Museum national d’histoire naturelle, Hubert Voiry dévoilera ce monde insoupçonné. Il montrera comment les champignons vivent en symbiose avec les arbres, fournissant des nutriments essentiels et de l‘eau, et leur permettant d’échanger des informations. Ils peuvent aussi aider les arbres à résister au changement climatique, à lutter contre la sécheresse et, indirectement, à stocker du carbone.

