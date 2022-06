Gérard Roussel

Gérard Roussel, 1 août 2022, . Gérard Roussel

2022-08-01 13:30:00 – 2022-08-07 18:00:00 Le peintre Gérard Roussel propose des œuvres composées de paysages marins, ports, plages, travaillés sur toile principalement à l'huile avec brosse et couteau.

