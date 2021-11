Marseille La caverne Jazz Bouches-du-Rhône, Marseille Gérard Murphy & Da House Trio La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Swing, Be Bop & Latin Jazz Gérard Murphy joue du depuis plus de 20 ans du saxophone sur les scènes jazz du sud. Proposant un jeu lyrique et profond influencé par les maitres dans l’art, Art Pepper, Paul Desmond, Cannondall Adderley.. C’est l’invité ideal du trio French Sumo, dont le répertoire mainstream, latin jazz et le swing seront en phase parfaite avec le talent du saxophoniste alto Gérard Murphy Line up Gérard Murphy Alto Sax Stéphane Mondésir Piano Jean Paul Artero Contrebasse Bernard Cesari Batterie La Caverne Jazz 20 bd Fifi-turin 13010 MARSEILLE RESERVATIONS & RENSEIGNEMENTS 07 54 23 05 43 ♫JAZZ♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

