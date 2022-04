Gérard Leboulanger expose à la ferme Cara-Meuh !

2022-10-01 – 2022-10-30 La représentation humaine, les portraits sont mes thèmes majeurs.

Je pense que l’artiste doit dire, montrer, ce qui lui tient à coeur, ce qui l’a ému, ce qui le marque ou le fâche : la beauté d’un lieu, d’une attitude, l’expression d’un visage.

Souvent une idée fugace émanant d’une lecture ou d’une scène de la rue décide du tableau futur.

La recherche de la juste attitude, de la vraie couleur, et aussi le dessin encore à l’état d’ébauche dans certaines parties du tableau sont les ressources que j’utilise dans ma peinture.

Rencontre avec l'artiste : samedi 08 octobre, de 16h à 18h (permanence et démonstration) / samedi 22 octobre, de 16h à 18h (permanence et démonstration). Entrée gratuite, 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

