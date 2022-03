Gérard Lanvin Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône 39 50 En réponse à cette France d’aujourd’hui, minée entre colère et résignation, Gérard Lanvin, grande gueule du cinéma français, pousse un coup de rock teinté de blues.



