Le parcours exceptionnel du journaliste Gérard Holtz lui a permis de rencontrer nombre de professionnels du sport. **Il en a gardé durant sa longue carrière des photos, un ballon, des lettres, une raquette, un vélo, une casquette… Et surtout des souvenirs !** Ce **passionné de sport et conteur né nous promène dans les coulisses des grands champions**. Une sorte de mille et une nuit du sport, un conte qui nous offre une lecture intime des plus grands héros où Gérard Holtz se fera tour à tour conteur puis personnage de ces incroyables aventures. **Un spectacle de passionnés à ne pas manquer !**

