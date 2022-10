Gérard Garouste, « l’intranquille » au Centre Pompidou Centre Pompidou Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Du mercredi 07 septembre 2022 au lundi 02 janvier 2023

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 21h00

De 11 à 14 euros

C’est une rétrospective d’envergure que le Centre Pompidou consacre à Gérard Garouste, l’un des plus importants peintres contemporains français, né en 1946, adepte d’une figuration sans concession. Aux côtés de 120 tableaux majeurs, souvent de très grand format, l’exposition donne également une place à l’installation, à la sculpture et à l’œuvre graphique. Elle permet de saisir toute la richesse du parcours inclassable de Gérard Garouste, « l’intranquille », dont la vie sous le signe de l’étude mais aussi de la folie, et l’œuvre énigmatique, se nourrissent l’une l’autre en un dialogue saisissant. Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://www.centrepompidou.fr/fr/

Collection particulière © Adagp, Paris, 2022 Photo Bertrand Huet/Tutti Pinocchio et la partie de dés, 2017 Huile sur toile 160 ×220 cm

