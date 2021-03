Gérard Caussé, et Viktoria Postnikova, 4 avril 2021-4 avril 2021, Aix-en-Provence.

Gérard Caussé, et Viktoria Postnikova 2021-04-04 11:00:00 – 2021-04-04 En direct de Marseille 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence 13100

L’un, pour piano solo, s’appuie sur une sorte de « programme », une inspiration extramusicale ; l’autre, pour piano et alto, appartient au genre de la musique de chambre, l’un des lieux privilégiés de la « musique pure ». Écrits à un siècle d’intervalle, les Tableaux d’une exposition de Moussorgski et la Sonate pour alto et piano de son compatriote Chostakovitch dessinent pourtant tous deux, chacun à leur manière, un portrait de leur auteur et de son monde intérieur.



● Gérard Caussé, alto

● Viktoria Postnikova, piano



➜ Modeste Moussorgski (1839-1881) / Tableaux d’une exposition

➜ Dmitri Chostakovitch (1906-1975) / Sonate pour alto et piano, opus 147

