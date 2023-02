GERARD BASTE & THE SLIP SQUAD EMB ESPACE MICHEL BERGER SANNOIS Catégories d’Évènement: Sannois

Val-d'Oise

GERARD BASTE & THE SLIP SQUAD EMB ESPACE MICHEL BERGER, 17 février 2023, SANNOIS. GERARD BASTE & THE SLIP SQUAD EMB ESPACE MICHEL BERGER. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. ESPACE MICHEL BERGER / SANNOIS présente ce concert Après la « Rechute » spectaculaire de Svinkels et la sortie des albums « Dans Mon Slip Volumes 1 & 2 », Gérard Baste revient en 2023 avec une tournée exceptionnelle : le « Slip Life Tour »! Votre billet est ici EMB ESPACE MICHEL BERGER SANNOIS 2 RUE GEORGES POMPIDOU Val-d’Oise ESPACE MICHEL BERGER / SANNOIS présente ce concert Après la « Rechute » spectaculaire de Svinkels et la sortie des albums « Dans Mon Slip Volumes 1 & 2 », Gérard Baste revient en 2023 avec une tournée exceptionnelle : le « Slip Life Tour »! .18.0 EUR18.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Sannois, Val-d'Oise Autres Lieu EMB ESPACE MICHEL BERGER Adresse 2 RUE GEORGES POMPIDOU Ville SANNOIS Tarif 18.0-18.0 lieuville EMB ESPACE MICHEL BERGER SANNOIS Departement Val-d'Oise

EMB ESPACE MICHEL BERGER SANNOIS Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sannois/

GERARD BASTE & THE SLIP SQUAD EMB ESPACE MICHEL BERGER 2023-02-17 was last modified: by GERARD BASTE & THE SLIP SQUAD EMB ESPACE MICHEL BERGER EMB ESPACE MICHEL BERGER 17 février 2023 EMB ESPACE MICHEL BERGER SANNOIS

SANNOIS Val-d'Oise