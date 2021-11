Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Géraldine LAURENT Quartet featuring Paul LAY Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Géraldine LAURENT Quartet featuring Paul LAY Sunset & Sunside, 13 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 13 janvier 2022

de 21h30 à 23h30

payant

40 ANS DU SUNSET Géraldine est la digne successeur de Bird. On se délecte à chaque solo. Elle impressionne par sa maturité musicale. On est tellement fier d’avoir participé à son ascension. Respect. Paul Lay – piano ; Yoni Zelnik – c.basse ; Donald Kontamou – batterie ; Geraldine Laurent – sax Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact : Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2022/1/artiste/1725/7793/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub https://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2022-01-13T21:30:00+01:00_2022-01-13T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris