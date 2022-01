Gérald Genty Chauffailles, 29 janvier 2022, Chauffailles.

11 11 EUR Concert, tout public.

Durée : 1H15

Gerald Genty est un chanteur français né en 1974 à Belfort.

Avec six albums et près d’un millier de concerts en France, en Belgique, en Suisse au Canada, au Maroc et en Russie, lauréat des concours «Le Mans Cité Chanson», d’ «Utopia Besançon», du prix Sacem de «La Fabrique à Chansons», après des premières parties de Tryo et de Bénabar dans les Zéniths et à l’Olympia, Gérald Genty devient en 2015 recordman du monde du nombre de concerts en 12h à Bruxelles et entre officiellement dans le Guinness Book.

En 2019 il sort « Là-haut » son sixième et dernier album.

Un concert décalé, à ne pas manquer, pour un moment musical unique !

Gérald Genty : guitares, voix – Julien Carton : claviers. Production : Cholbiz.

