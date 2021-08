Gérald Genty // Boule Espace Lionel Boutrouche, 18 septembre 2021, Ingré.

Gérald Genty // Boule

Espace Lionel Boutrouche, le samedi 18 septembre à 20:30

**Gérald Genty** _Meilleur chanteur de tout l’étang…_ Après être devenu détenteur du record du monde du nombre de concerts en 12 heures ( 37 à Bruxelles en 2015 ), après avoir fait le GR20 en tongs, Gérald Genty se lance un nouveau défi : présenter sur scène son nouvel album, « Planeurs ». Ce titre est bien plus facilement prononçable que celui du précédent («Hippopopopopopopopopopopotame»). Il chantera donc des nouvelles chansons, mais aussi quelques anciennes, avec la poésie et la verve qui est la sienne, et dans son univers toujours décalé et absurde… **Boule** _C’est comme un cube mais rond_ Boule raconte le parcours d’un artiste en route vers le succès. À travers des anecdotes autobiographiques, il propose un récit décalé entre humour et émotion, pose un regard amusé et tendre à la fois sur les humains. Des chansons poétiques, parfois surréalistes, un jeu de guitare précis et riche en influences (Brésil, Grèce, Irlande, …) pour un seul en scène original et réjouissant. Boule évoque ses débuts à la scène, la Normandie, des rencontres insolites qui vont le mener à la postérité ! (ou pas…). Le public en sort amusé, et convaincu de colporter la bonne nouvelle : Boule est incontournable.

Entrée libre et gratuite

Concert chanson française

Espace Lionel Boutrouche 33 Route d’Orléans 45140 Ingré Ingré Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T23:00:00