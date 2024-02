Gera Bertolone et Dario Mandracchia en concert ! Rue de l’Église Jailly-les-Moulins, dimanche 3 mars 2024.

Gera Bertolone et Dario Mandracchia en concert ! Rue de l’Église Jailly-les-Moulins Côte-d’Or

Avec Un envol vers la Sicile, la chanteuse et clarinettiste virtuose Gera Bertolone, accompagnée par le guitariste Dario Mandracchia, célèbre la mémoire musicale de son île natale. Au confluent de la musique classique, du jazz et de la musique du monde, ce concert fait revivre aujourd’hui le son et l’atmosphère de toute une époque à l’église de Jailly-les-Moulins ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 15:30:00

fin : 2024-03-03

Rue de l’Église Eglise

Jailly-les-Moulins 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté communication@horssaisonmusicale.fr

