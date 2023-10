Chantier nature entretien d’une lande humide Ger, 17 novembre 2023, Ger.

Ger,Pyrénées-Atlantiques

Venez aider le CEN Nouvelle-Aquitaine à entretenir une lande humide à fort enjeux écologique au sein du site de Manas. Pendant le chantier, nous discuterons de la gestion de cet espace naturel sensible qui abrite une faune et une flore rare et menacée !

Aidez nous à créer une mare mais aussi à couper et exporter les ligneux, les ronces (mise en tas) qui colonisent cet espace.

Inscription obligatoire

Prévoir eau, pique-nique, vêtements confortables et salissants, chaussures type randonnée ou bottes, si possible gants de jardinage (nous pouvons vous en prêter).

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and help the CEN Nouvelle-Aquitaine maintain a wet heathland with high ecological value on the Manas site. During the worksite, we’ll discuss the management of this sensitive natural area, home to rare and threatened flora and fauna!

Help us to create a pond and also to cut and export the woody plants and brambles that are colonizing the area.

Registration required

Bring water, picnic, comfortable and dirty clothes, hiking shoes or boots, and if possible gardening gloves (we can lend you some)

Venga a ayudar al CEN Nouvelle-Aquitaine a mantener un brezal húmedo de alto valor ecológico en el paraje de Manas. Durante los trabajos, hablaremos de la gestión de este espacio natural sensible, que alberga flora y fauna raras y amenazadas

Ayúdenos a crear un estanque y también a cortar y exportar las plantas leñosas y las zarzas que están colonizando la zona.

Inscripción obligatoria

Trae agua, un picnic, ropa cómoda y sucia, zapatos o botas de montaña y, si es posible, guantes de jardinería (podemos prestártelos)

Helfen Sie dem CEN Nouvelle-Aquitaine bei der Pflege eines feuchten Heidelandes mit hohem ökologischem Wert innerhalb des Manas-Standortes. Während des Arbeitseinsatzes werden wir über die Verwaltung dieses sensiblen Naturraums sprechen, der eine seltene und bedrohte Flora und Fauna beherbergt!

Helfen Sie uns, einen Teich anzulegen, aber auch die Holzgewächse und Brombeeren, die diesen Raum besiedeln, abzuschneiden und abzutransportieren (auf einen Haufen legen).

Anmeldung ist erforderlich

Wasser, Picknick, bequeme Kleidung, die nicht schmutzig werden darf, Wanderschuhe oder Stiefel, wenn möglich Gartenhandschuhe (wir können Ihnen welche leihen)

Mise à jour le 2023-10-23 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN